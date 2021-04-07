Россияне рассказали, без каких вещей не могут путешествовать

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Жители России не могут отправиться в поездку без лекарств, ноутбука, фотоаппарата и других необходимых для туристов вещей. Исследователи опросили 1350 человек.

Так, 29 процентов россиян не могут поехать в путешествие без аптечки. Около 18 процентов респондентов не представляют свою поездку без фотоаппарата, а 15 процентов опрошенных — без ноутбука. Еще 13 процентов россиян берут с собой в тур книгу или журнал.

Подборки с сериалами или музыкой собирают для путешествия семь процентов респондентов. Остальные опрошенные не хотят выезжать из дома без путеводителя, своей косметики, подушки, фена или кипятильника, рассказали в сервисе «Туту.ру».

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