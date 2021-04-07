Росстат оценил подорожание зарубежных туров

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Стоимость туристических путевок в другие страны увеличилась в марте на 1,95 процента относительно февраля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве подсчитали, что с начала 2021 года зарубежные туры подорожали на 3,86 процента. На такую же величину показатель вырос в сравнении с мартом 2020 года.

В частности, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах подорожал на 12,5 процента, в Турции — на шесть процентов. При этом путевки в санатории выросли в цене на 1,1 процента.

Однако стоимость отдыха в России сократилась. В частности, экскурсионные туры по России и путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели на 0,9 и 0,5 процента соответственно.

Как пояснили специалисты туроператора «Интурист», рост цен на зарубежные турпоездки вызван сезонными колебаниями: в марте у отелей заканчиваются традиционные акции раннего бронирования на лето, поэтому они выставляют обычные высокие тарифы на летнее размещение. По мере приближения дат заездов, если спрос оказался на невысоком уровне, цены начнут снижаться.

Что касается подорожания отдыха в ОАЭ, туроператор отметил мартовский дефицит на перевозки в Дубай из России: при высоком спросе недорогие билеты раскупались мгновенно, а в продаже были доступны более дорогие тарифы, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 50 тысяч детей и сопровождающих из столицы поедут отдыхать по льготным путевкам в летний сезон этого года. Москвичи отправятся в Причерноморье, Крым, Приазовье, на Северный Кавказ, на Русский Север, Урал и в другие регионы. Детские лагеря перед приездом отдыхающих будут проверены. Там проведут все необходимые мероприятия для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора

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