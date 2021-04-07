Культурный центр с изостудией и библиотекой появится в Новой Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицк, Садовая улица Карта всех событий

В Новой Москве планируют построить двухэтажный культурный центр с библиотекой, мастерскими и изостудией. Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы в среду, 7 апреля.

Уточняется, что центр будет возведен за счет городского бюджета.

— Двухэтажное здание с изостудией, библиотекой, мастерскими и зрительным залом на 275 мест будет построено на улице Садовой, владение 5Б, в селе Кленовское, — отметили в сообщении.

В департаменте пояснили, что проект и смета уже одобрены Мосгосэкспертизой. В центре будет организован доступ маломобильным людям, для них оборудуют пассажирский лифт, вертикальную платформу для подъема на сцену.

Помимо этого, добавили в пресс-службе, в Троицке также будет открыта детская школа искусств. Для этих целей отдадут пустующее помещение, сообщает Интерфакс.

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