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Вторую новостройку в Перове передадут под заселение по реновации в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вторую новостройку в Перове передадут под заселение по реновации в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Плеханова, 18Карта всех событий

В столичном районе Перово под заселение по программе реновации отдадут второй многоэтажный дом, он находится на Плехановской улице. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в среду, 7 апреля.

Он уточнил, что новый дом находится по адресу улица Плеханова, 18. В этом же районе уже была передана под заселение новостройка по адресу Зеленый проспект, дом № 27а.

— Более 160 семей из панельных пятиэтажек на улице Плющева, дом № 9, корпус 1 и корпус 2, получат предложения о равнозначных квартирах в новостройке. Начать переезд они смогут ориентировочно уже в третьем квартале 2021 года, — отметил Сергей Левкин.

Он пояснил, что для переселения москвичей подобрали 15 стартовых площадок, на них можно построить свыше 200 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день в Перове проектируются девять объектов, пять домов находятся в стадии строительства и еще один дом уже заселяется. До 2024 года новое жилье в этом районе получат около пяти тысяч человек.

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