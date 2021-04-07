Двенадцать стартовых площадок в Москве позволят переселить 8,2 тысячи горожан

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Строительство жилых домов на 12 стартовых площадках столицы позволит переселить 8,2 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 7 апреля.

По его словам, работа по подбору и анализу стартовых площадок в городе продолжается.

— К списку прибавилось еще 12 адресов в десяти районах столицы, по которым можно будет построить более 225 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит переселить жильцов более трех тысяч квартир из 45 старых домов, — сказал Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что на сегодняшний день возведено 107 домов, общая площадь которых составляет 1,3 миллиона «квадратов». Проектируются и строятся в Москве еще 276 домов.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что на месте демонтированных домов можно будет построить 66,5 тысячи квадратных метров недвижимости, сообщает комплекс градостроительной политики столицы.

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