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Двенадцать стартовых площадок в Москве позволят переселить 8,2 тысячи горожан
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Двенадцать стартовых площадок в Москве позволят переселить 8,2 тысячи горожан

Виктория Родимкина

Город

Строительство жилых домов на 12 стартовых площадках столицы позволит переселить 8,2 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 7 апреля.

По его словам, работа по подбору и анализу стартовых площадок в городе продолжается.

— К списку прибавилось еще 12 адресов в десяти районах столицы, по которым можно будет построить более 225 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит переселить жильцов более трех тысяч квартир из 45 старых домов, — сказал Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что на сегодняшний день возведено 107 домов, общая площадь которых составляет 1,3 миллиона «квадратов». Проектируются и строятся в Москве еще 276 домов.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что на месте демонтированных домов можно будет построить 66,5 тысячи квадратных метров недвижимости, сообщает комплекс градостроительной политики столицы.

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