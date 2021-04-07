Новый спортивный комплекс построят около станции метро «Говорово» в Москве

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В столице в райне Солнцево построят новый спортивный комплекс. Власти объявили аукцион в электронной форме на аренду земельного участка на улице Терешково, площадь которого составляет 0,33 гектара, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Данный земельный участок расположен в окружении жилой застройки в пешей доступности от станции метро «Говорово». Участок подходит для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами и бассейном, — сказал глава департамента.

Иван Щербаков пояснил, что общая площадь объекта составляет 4,62 тысячи квадратных метров. По итогам первого квартала текущего года столица реализовала на торгах шесть участков площадью 6,2 гектара.

Победитель торгов сможет заключить договор с властями на четыре года и десять месяцев. За это время арендатор должен будет построить объект и ввести его в эксплуатацию. Заявки на торги будут принимать до 12 апреля, торги пройдут 15 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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