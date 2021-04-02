Энергетическую мощность для спортивного зала «Дружба» в «Лужниках» увеличат

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 24с5 Карта всех событий

Энергетическую мощность для универсального спортивного зала «Дружба» в «Лужниках» увеличат почти в четыре раза. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что для надежного энергоснабжения спортивного объекта специалисты построили две трансформаторные подстанции. Также они проложили две кабельные линии общей протяженностью 1,6 километра. Теперь спортивный зал «Дружба» одномоментно будет питать 4,05 мегаватта, что в 3,7 раза больше, чем до реконструкции здания.

Знаменитый спортивный комплекс был построен в 1979 году к ХХII Олимпийским играм. После реконструкции в нем будут проходить соревнования, выставки и концерты.

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