«Морду натянула»: Стоянов жестко ответил критикам своих немолодых коллег

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актер Юрий Стоянов заявил, что в Сети часто сталкивается с дискриминацией по возрасту. Он отметил, что читает комментарии, в которых пользователи некорректно высказываются об артистах старшего поколения.

— Я, говоря тактично, не молодой артист, существующий в стране. Раньше этого не было. Я сталкиваюсь с каким-то непросто неуважением, а издевательством над не молодостью. Эти все комменты, не с мой адрес, а в адрес моих коллег «морду натянула, лицо искромсала, какой он старый!» Во всем этом я читаю, неужели они не понимают, что мы все умрем, — заявил артист.

По его словам, люди не ощущают свой возраст, видя его в глазах человека напротив.

— Мой возраст – в твоих глазах, во мне нет моего возраста, вы этого всего не понимаете! Чтобы быть успешным, надо быть здоровым, богатым, безразличным и молодым. Меня это обижает, потому что в таком случае мне в чем-то отказывают! Отказывают в равноправии, — отметил Стоянов, обратившись к собеседнику Вячеславу Манучарову.

По словам артиста, подобное проявление юношеской жестокости – «проявление слабоумия», потому что такие критики «книг мало читали».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Оно в реанимации»: Стоянов оценил состояние российского телевидения