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Расходы на жилье в Москве в прошлом году были ниже, чем в других столицах мира
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Расходы на жилье в Москве в прошлом году были ниже, чем в других столицах мира

Виктория Родимкина

Город

По итогам прошлого года Москва по уровню потребительских расходов занимает шестое место в десятке крупнейших мегаполисов мира. Об этом сообщила пресс-служба экономической политики и развития Москвы в среду, 7 апреля.

По словам министра столичного правительства, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, доля трат на жилье в общей структуре потребительских расходов населения в городе была ниже, чем у большинства участников.

Кроме Москвы, в перечень входят Пекин, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Дели, Стамбул, Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро.

— Расходы на жилье, включая коммунальные услуги и арендные платежи, в Москве в 2020 году составили 16,5 процента от общего объема потребительских трат. Это в 1,8 раза меньше, чем Париже и Лондоне, где аналогичные расходы в 2020 году превысили 30 процентов, и в 2,1 раза меньше, чем в Пекине, — заявил Кирилл Пуртов.

В пресс-службе уточнили, что на одежду и обувь москвичи потратили 5,3 процента потребительских расходов, на хозтовары — 4,5 процента. Это сопоставимо с долей аналогичных расходов в Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

По данным Euromonitor, расходы жителей столицы России на досуг и отдых составили 6,6 процента от общего объема потребительских расходов, добавили в пресс-службе.

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