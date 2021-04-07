Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Первые подснежники зацвели на территории столичного парка «Измайлово» в начале апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

В природных зонах они распустились позже из-за снега, который в лесу тает медленнее. В пресс-службе ведомства рассказали, что в столице в естественной среде встречается только один вид этого цветка — подснежник белоснежный.

Скоро в городе зацветут разноцветные крокусы, пролеска двулистная, печеночница благородная, медуница неясная, рассказали специалисты. После появятся хохлатки: полая, плотная и промежуточная. Еще неделей позже распустятся хохлатка Маршалла, а также ветреница лютиковая и дубравная.

Горожанам напоминают, что раннецветущие растения находятся под особой защитой. Их запрещено собирать и портить. Поляны с первоцветами в парках рекомендуется обходить по пешеходным дорожкам, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в парке «Москворецкий» на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья распустился ранневесенний цветок мать-и-мачеха.

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