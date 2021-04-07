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Стоянов объяснил, за что не могут простить зрители современных юмористов
Фото: Youtube / Ещенепознер

Стоянов объяснил, за что не могут простить зрители современных юмористов

Виктория Федотова

Звезды

Актер Юрий Стоянов в интервью Владиславу Манучарову заявил о том, что недавно понял, что на эстраде занимался стендапом, и объяснил, за что не могут простить зрители современных юмористов.

— Что такое стендап? Это история, построенная на себе. Это моя боль, мои комплексы, в стендапе этого очень много. Очень мало того, что ты любишь. Разница между стендапом современным и тем, что делал я и мой партнер — мы делали больше того, что нас смешило. Жесткий стендап про ненависть — это другой посыл совсем. Есть очень талантливые ребята, — заявил Стоянов.

По словам артиста, юмористы на телевидении проходят путь взросления, становятся обеспеченными, и этого не может простить им зритель.

— Начинается это: «Зажрались! Не смешно!» Так было всегда. Человек ни фига не изменился за пять тысяч лет, открой Шекспира. Изменились только способы убивать, денежные единицы, коммуникации и технический прогресс. Базовые вещи те же самые, — отметил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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