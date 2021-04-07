Врач назвал скрытые симптомы опасных заболеваний

Фото: pixabay.com

Анемия, повышенная температура в течение долгого времени, увеличение селезенки и лимфоузлов могут свидетельствовать о наличии у человека опасного заболевания. Об этом сообщил гематолог Центра изучения печени РУДН, профессор, доктор медицинских наук Николай Стуклов.

Неприятным симптомом является субфебрильная температура, когда температура тела долгое время находится в пределах от 37 до 38 градусов. Стуклов уточнил, что такое состояние может оказаться последствием многих серьезных заболеваний, поэтому необходимо обращаться к врачам.

Если лихорадку сопровождает анемия, стоит насторожиться, считает врач. Симптом указывает на воспаление в организме. Увеличение лимфоузлов, или лимфаденопатия, может свидетельствовать о заболеваниях крови и других нарушениях. О проблемах с кровью также говорит увеличение селезенки или спленомегалия.

— Увеличение селезенки может быть как следствием заболеваний крови, так и следствием заражения крови, различных инфекций, циркулирующих в крови, токсинов, бактерий, вирусов и так далее, — отметил Стуклов.

По его словам, на ранней стадии увеличение селезенки не отражается на самочувствии человека. На более поздних стадиях у пациента могут появиться боли в левом боку или увеличения в области живота, пишет «Звезда».

Читайте также: Названы три опасных заболевания, о которых может сигнализировать высокий пульс