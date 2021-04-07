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Названы три опасных заболевания, о которых может сигнализировать высокий пульс
Фото: pexels.com/pixabay.com

Названы три опасных заболевания, о которых может сигнализировать высокий пульс

Анастасия Волоснова

Здоровье

Необходимо выяснять причину высокого пульса, так как он может оказаться симптомом одного из трех опасных заболеваний. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач Александр Мясников.

По его словам, пульс здорового человека в спокойном состоянии может колебаться от 60 до 80 ударов в минуту. Рост показателей до ста ударов в минуту может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой. По словам Мясникова, при подобной симптоматике необходимо обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны щитовидной железы.

Кроме того, высокий пульс может оказаться признаком анемии. Если органам недостаточно кислорода, у человека учащается сердцебиение для насыщения крови.

Стресс и тахикардия также могут оказаться причиной учащенного пульса, отметил Мясников.

Ранее Мясников назвал лекарство, которое может спровоцировать кровоизлияние в мозг.

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