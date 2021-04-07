«Обращалась, как с игрушкой»: девушка в Москве обвинила няню в истязании дочери

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В столице девушка обвинила няню в издевательствах над ее двухмесячной дочерью. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

По словам девушки, они с мужем вызвали «няню на час», так как им потребовалось уехать по делам, но перед этим установили в комнате видеокамеру.

Вернувшись домой, родители заметили странное поведение няни. Женщина не взяла денег за свои услуги, быстро собрала свои вещи и ушла.

На записи супруги увидели пугающие кадры издевательств над ребенком. Их дочь захлебывалась смесью из бутылочки, когда няня кормила ее. Женщина сильно трясла ребенка, пытаясь уложить его спать, и даже уронила девочку, прокомментировав это возгласом «Бабах!». Ребенок сначала заплакал, а затем замолчал и пролежал без движения около двух часов.

— Няня не только обращалась с ребенком, как с игрушкой, курила айкос, залипала в телефоне, когда ребенок разрывался от плача, но и уронила его на кровать. Уронила и не сказала нам, не вызвала скорую и даже формально не извинилась, — написала мать девочки.

После просмотра видео родители вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы на теле, сообщает РЕН ТВ.

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