Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на участке улицы Забелина в Москве ограничат из-за строительных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на участке улицы Забелина в Москве ограничат из-за строительных работ

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, Большой Спасоглинищевский переулокКарта всех событий

Из-за строительных работ на участке улицы Забелина в центре столицы с 11 по 16 апреля будет ограничено движение транспорта ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 7 апреля.

— Ограничения движения в связи с проведением строительных работ введут в ЦАО, — отметили в сообщении.

Так, с 11 по 13 апреля специалисты займут одну полосу на участке в районе дома № 1/2 на улице Солянке. Также с 14 по 16 апреля движение будет ограничено на улице Забелина от дома № 1/2 на улице Солянке до дома № 9/1, строение 16, в Большом Спасоглинищевском переулке.

Одна полоса будет частично занята, однако движение сохранится по другой полосе. Ее частично расширят на время проведения работ. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.

Помимо этого, до 1 декабря будет перекрыт участок проезда Энтузиастов от дома № 19 до дома № 28 на шоссе Энтузиастов. Также ограничение движения запланировано на проспекте Андропова в районе дома № 58б с 01:30 до 05:30 до 25 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Движение восстановлено после аварии на Ленинском проспекте в Москве

ограничение движениятранспорт в Москвепроведение строительных работ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Все мнения
О проекте
Читайте нас в