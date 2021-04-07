Движение на участке улицы Забелина в Москве ограничат из-за строительных работ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Спасоглинищевский переулок Карта всех событий

Из-за строительных работ на участке улицы Забелина в центре столицы с 11 по 16 апреля будет ограничено движение транспорта ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 7 апреля.

— Ограничения движения в связи с проведением строительных работ введут в ЦАО, — отметили в сообщении.

Так, с 11 по 13 апреля специалисты займут одну полосу на участке в районе дома № 1/2 на улице Солянке. Также с 14 по 16 апреля движение будет ограничено на улице Забелина от дома № 1/2 на улице Солянке до дома № 9/1, строение 16, в Большом Спасоглинищевском переулке.

Одна полоса будет частично занята, однако движение сохранится по другой полосе. Ее частично расширят на время проведения работ. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.

Помимо этого, до 1 декабря будет перекрыт участок проезда Энтузиастов от дома № 19 до дома № 28 на шоссе Энтузиастов. Также ограничение движения запланировано на проспекте Андропова в районе дома № 58б с 01:30 до 05:30 до 25 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Движение восстановлено после аварии на Ленинском проспекте в Москве