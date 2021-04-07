Движение восстановлено после аварии на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Движение восстановлено после столкновения трех машин на юго-западе города. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в среду, 7 апреля.

Напомним, инцидент произошел в районе владения 142 на Ленинском проспекте. В результате ДТП столкнулись три автомобиля. В данный момент затруднений в движении нет, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно о том, что мужчина длительное время терроризирует дом пенсионеров в Московской области.

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