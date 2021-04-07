Свыше 12 тысяч звонков поступило на горячую линию по лекарствам в Подмосковье

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Более 12,4 тысячи звонков приняли операторы горячей линии Министерства здравоохранения Московской области по вопросам обеспечения лекарствами с начала 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Как рассказала директор госсети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина, чаще всего жителей волновали вопросы обеспечения медикаментами и наличия нужных препаратов в аптеках.

— Среди основных задач министерства находится своевременное обеспечение льготными препаратами, поэтому мы оперативно реагируем на запросы жителей и решаем их в рабочем порядке, — пояснила Ирина Полетыкина.

При возникновении любых вопросов, которые касаются наличия льготных медицинских лекарств, можно набрать номер 8 (495) 748-48-80, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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