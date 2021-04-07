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Набиуллина заявила о необходимости отказаться от административных ограничений цен
Фото: пресс-служба Совфеда

Набиуллина заявила о необходимости отказаться от административных ограничений цен

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала отказаться от административного ограничения цен. Соответсвующее заявление она сделала на форуме Московской биржи в среду, 7 апреля.

По мнению Набиуллиной, от меры нужно отказываться, так как она искажает индикаторы цен в экономике. Кроме того, административное ограничений цен снижает развитие производства в стране.

В качестве механизма сглаживания волатильности по товарам стоит рассмотреть демпфер, считает Набиуллина. По ее словам, эффективнее всего механизм показал себя на рынке нефтепродуктов.

— Поэтому, может быть, есть желание по многим товарам волатильность так смягчать. Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм, — пояснила глава Банка России.

В конце 2020 года правительство России заявило, что планирует принимать специальные меры из-за роста цен на некоторые продукты в РФ, пишет ТАСС.

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