Выставка «Сны о барокко» открылась в библиотеке искусств

Фото: Оксана Крученко / Вечерняя Москва

Российская государственная библиотека искусств приглашает москвичей на выставку «Сны о барокко. Фантазии и реальность». Фонды библиотеки хранят гравюры, книги, альбомы, фотографии, открытки, журналы мод разных эпох и стран, издания о крое одежды, которые необходимы при работе над театральными проектами.

В начале учебного года студенты Школы-студии МХАТ изучали эпоху барокко во Франции — времена правления Людовика XIII и Короля Солнце — Людовика XIV. В итоге на выставке представили «театр военных действий». Его героями стали фигуры — макеты знаменитых мушкетеров и герцога Бекингема, сделанные из крафтовой бумаги, кальки, картона, акрила.

Выставка открыта для свободного посещения до 24 апреля, сообщается на сайте библиотеки.

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