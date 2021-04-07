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Москвичей пригласили на выставку «Хранители. Братство ключа»
Фото: Вечерняя Москва

Москвичей пригласили на выставку «Хранители. Братство ключа»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина к 75-летию отдела нумизматики открыл выставку «Хранители. Братство ключа».

В отделе нумизматики хранятся монеты и медали, ордена и нагрудные знаки, банкноты, геммы и печати, слепки. Одной из самых ценных частей коллекции является нумизматический фонд археологического происхождения. На юбилейной выставке показаны предметы, поступившие в музей с 1945 по 2020 год.

Часть экспозиции посвящена собирателям. Память о них и предметы, попавшие в музей в результате их собирательской деятельности, были сохранены благодаря работе музейных хранителей — членов своеобразного «братства ключа».

Выставка открыта до 30 мая, сообщается на сайте музея.

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