«Закат династии», «Первый» и «Мадам Пенициллин»: москвичей пригласили на выставки в апреле

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Второй весенний месяц наступил, а вместе с его приходом в городских музеях и галереях открылись многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками как в темах выставок, так и способами их подачи. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор по самым значимым экспозициям апреля.

Открывает обзор большой выставочный проект «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий», который Музеи Московского Кремля представляют вниманию гостей с 6 апреля по 25 июля. Выставка условно разделена на две составляющие, первая из которых расположена в выставочном зале Патриаршего дворца, а вторая — в выставочном зале Успенской звонницы. Перед посетителями предстанут наиболее статусные и знаковые памятники времен последних Рюриковичей на московском престоле.

В Гостином дворе с 10 по 28 апреля экспонируется выставка «Возвращение в Россию. Эльвира Еропкина — мастер художественного фарфора». Здесь представлены авторские предметы из личного собрания Эльвиры Еропкиной, включая подаренные ей работы коллег по Ломоносовскому фарфоровому заводу. Эти работы были возвращены в Россию из Израиля и переданы в галерею «Русский авангард 10–30-х годов».

С 19 апреля до 8 августа в рамках Года Германии в России Новая Третьяковка откроет крупнейший в истории галереи международный выставочный проект «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», разработанный в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. На выставке представлено более 350 произведений, среди которых около 200 живописных полотен, а также рисунки, архивные материалы и уникальные экспонаты из немецких и российских собраний.

Траугот Фабер. Вид на Дрезден. 1824 год / Фото: tretyakovgallery.ru

В выставочном зале медиацентра «Дом Скрябина» с 1 по 28 апреля своего зрителя ждет выставка «Такой разный Скрябин». Композитор благодаря фотографии предстанет перед публикой и трогательным малышом, и юным кадетом, и студентом, и признанным музыкантом. Помимо «Скрябина-фотографического» и «Скрябина живописного и графического», на выставке представлены несколько шаржей.

Апрель — месяц космический. В этом году наша страна отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Естественно, музеи и галереи не могли пройти мимо события. Ряд выставок посвящен именно ему — Дню космонавтики.

Так, с 12 апреля до 12 сентября в Музее космонавтики гостей ждет выставка «Первый», которая является для музея центральным проектом года. На ней представлены документы и личные вещи Юрия Алексеевича Гагарина: подлинное свидетельство о рождении первого космонавта Земли, самодельный самолетик, грамоты, одежда, инструменты, фотографии. Центральный экспонат выставки — подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет.

Фото: roscosmos.ru

Галерея ARTSTORY, в свою очередь, с 8 апреля по 30 мая представляет выставочный проект «Космос наш!», исследующий космическую тему в работах художников XXI века. Перед зрителями предстают как отображения реальных лиц, событий и фактов в области освоения космоса, так и фантастические произведения на тему Вселенной и человека в ней.

И о земном. В Музее «Садовое кольцо» с 5 апреля по 30 июня работает выставка «Чаепитие в Мещанской слободе». Экспозиция наглядно расскажет и покажет, как пили чай жители слободы, как накрывали столы и проводили время, в какие чайные ходили, сорта какого чая любили.

Отдавая долг подвигам медиков, Биологический музей им. Тимирязева с 28 апреля по 31 декабря представляет вниманию москвичей и гостей столицы научно-познавательную выставку «Мадам Пенициллин», посвященную наследию Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. Экспозиция познакомит гостей с основными вехами биографии ученой и представит ее научные достижения. Кроме того, на выставке представлены образцы материалов и оборудования, которые используют ученые.

Традиционно большое количество выставок открывается в апреле в галереях, входящих в объединение «Выставочные залы Москвы». Вниманию зрителей представлены как персональные проекты, так и коллективные экспозиции, исторические, современные, живописные — на любой взыскательный вкус.

Так, в галерее «Печатники» с 2 по 27 апреля открыта выставка «Связь времен через культуру», где можно увидеть наряды различных эпох, головные уборы, маски древних цивилизаций, доспехи и бутафорское оружие, авторских кукол и предметы быта, а также технические наброски и живопись.

В галерее «На Каширке» с 3 апреля по 9 мая открыта выставка «Большая родня», которая рассказывает о династии четырех поколений московских художников: скульпторов, живописцев, художников театра, фотографов, дизайнеров.

Выставка «Libri Liberum. Бук-арт Валерия Корчагина» с 8 апреля по 9 мая ждет своего зрителя в галерее XXI века. Художник сочетает в своих работах разнообразные подходы: от эстетики ар-деко до панковской репрезентации книги.

Галерея А3 с 17 апреля по 13 июня представляет выставку «Переписка из двух углов», где зритель, попадая в «комнаты», оказывается в пространстве контрастов и противоречий.

Выставка «Вчера, сегодня, завтра», в рамках которой рассматривается творчество художественной династии трех поколений Становых, с 18 апреля по 23 мая открывается в галерее «Солнцево».

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