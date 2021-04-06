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Выставка «Мадам Пенициллин» откроется в Биологическом музее
Фото: pexels.com

Выставка «Мадам Пенициллин» откроется в Биологическом музее

Ольга Маркова

Культура

Биологический музей им. Тимирязева представляет вниманию москвичей и гостей столицы научно-познавательную выставку «Мадам Пенициллин», посвященную наследию Зинаиды Виссарионовны Ермольевой.

Зинаида Ермольева получила прозвище Мадам Пенициллин от зарубежных коллег неслучайно. Когда британский бактериолог Александр Флеминг открыл пенициллин, в Советском Союзе разработали другой антибиотик — крустозин. Автором открытия и стала Ермольева с коллегами из Института экспериментальной медицины.

Первые исследования позволили успешно бороться с холерой в Афганистане в 1939 году и позднее, в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году Ермольевой удалось получить свой пенициллин.

Выставка познакомит гостей с основными вехами биографии ученой и представит ее научные достижения. Кроме того, на выставке представлены образцы материалов и оборудования, которые используют ученые.

Выставка будет работать с 28 апреля по 31 декабря, сообщается на сайте музея.

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