Лучшего учителя выберут в Московской области

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Конкурс на звание лучшего учителя проходит в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

Областной конкурс «Учитель года Подмосковья» проводят в Губернском колледже Серпухова. Это мероприятие уже давно стало ежегодным. За все время его существования в нем приняли участие более тысячи человек. Текущий конкурс является 32-м по счету. В этом году за звание лучшего борются 50 педагогов.

— Уникальное состязание включает в себя школьный, муниципальный и региональный этапы. Испытания разнообразны: участники должны продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство, но и творческие способности, — рассказала руководитель ведомства Ирина Каклюгина.

Она также пожелала всем конкурсантам удачи, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточняется, что победитель получит награду 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч рублей. Награждение состоится во время празднования Дня учителя.

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