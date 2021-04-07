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Автомобилистов предложили наказывать лишением права оплачивать штрафы со скидкой
Фото: Андрей Никеричев, АГН Москва

Автомобилистов предложили наказывать лишением права оплачивать штрафы со скидкой

Елена Фролова

Транспорт

Автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) более пяти раз в год, необходимо лишать возможности оплачивать штрафы со скидкой. Об этом заявил член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Эксперт рассказал, что выступил с данной инициативой, направив соответствующие запросы в Министерство транспорта России и ГИБДД.

— Я считаю, что необходимо забирать у автомобилиста скидки, если он нарушил ПДД более пяти раз в год. У людей набираются десятки и даже сотни штрафов, за которые они платят по 250 рублей, — пояснил эксперт.

По его мнению, его инициатива должна мотивировать граждан совершать меньше проступков, отмечает Nation News.

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штрафПДДакции и скидки
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