Автомобилистов предложили наказывать лишением права оплачивать штрафы со скидкой

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Автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД) более пяти раз в год, необходимо лишать возможности оплачивать штрафы со скидкой. Об этом заявил член комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Эксперт рассказал, что выступил с данной инициативой, направив соответствующие запросы в Министерство транспорта России и ГИБДД.

— Я считаю, что необходимо забирать у автомобилиста скидки, если он нарушил ПДД более пяти раз в год. У людей набираются десятки и даже сотни штрафов, за которые они платят по 250 рублей, — пояснил эксперт.

По его мнению, его инициатива должна мотивировать граждан совершать меньше проступков, отмечает Nation News.

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