Следы наркотических веществ нашли в крови хоккеиста Алексея Емелина

Фото: instagram/emelin74

Следы наркотических веществ были обнаружены в крови хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Емелина. Об этом сообщил Интерфаксу представитель пресс-службы МВД по Татарстану в среду, 7 апреля.

По результатам медицинской экспертизы в крови хоккеиста найдены следы наркотических веществ. Предварительно, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов. Полиция проводит проверку.

По данным СМИ, 34-летний Емелин обратился к врачам во время первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Встреча прошла 3 апреля. После матча Емелина госпитализировали сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в Республиканскую клиническую больницу. Хоккеисту поставили диагноз «токсический шок печени». Позднее Емелина доставили в столичную больницу.

Читайте также: Москвич спрятал пакет с крупным количеством наркотиков в квартире своей девушки