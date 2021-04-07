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Москвич спрятал пакет с крупным количеством наркотиков в квартире своей девушки
Фото: Pixabay / FsHH

Москвич спрятал пакет с крупным количеством наркотиков в квартире своей девушки

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в хранении крупной партии героина. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел в одном из домов на Новокузнецкой улице. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили пакет с героином общей массой 87,5 грамма. Выяснилось, что мужчина спрятал наркотик в квартире своей девушки, не сообщив ей об этом.

Москвич спрятал пакет с крупным количеством наркотиков в квартире своей девушкиФото: МВД / Москва

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что полиция собирается предъявить обвинения блогеру Эдварду Билу.

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