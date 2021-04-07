Полиция собирается предъявить обвинения блогеру Эдварду Билу

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Полиция планирует предъявить обвинения Блогеру Эдварду Билу, предполагаемому виновнику ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат блогера Геннадий Удунян в среду, 7 апреля.

— Мы вызваны для предъявления обвинения и после предъявления обвинения будем уже все знать, — сообщил он.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют блогера Била, который якобы находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

Адвокат пострадавшей девушки Марии Артемовой Андрей Князев отметил, что он не согласен с данной мерой пресечения. По его словам ранее следствие выходило с ходатайством об избрании ограничительных мер и указало, какие конкретно из таковых хочет избрать. Это были не домашний арест, не заключение под стражу. Но и суд не может сделать их жестче заявленных. Юрист также подтвердил, что будет настаивать на ужесточении этих мер.

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