Мужчину, угрожавшего ножом охранникам торгового центра, задержали в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В одном из торговых центров столицы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл товар и угрожал охранникам ножом. Об этом в среду, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.

В дежурную часть отдела вневедомственной охраны юго-западного округа Москвы поступил сигнал тревоги из охраняемого торгового центра на Профсоюзной улице. К росгвардейцам обратился один из сотрудников охраны. По его словам, за несколько минут до звонка в магазин зашел человек, который ранее совершил кражу товара. При попытке помешать правонарушителю выйти из магазина с украденным товаром он начал угрожать ножом работникам магазина, а затем скрылся. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. В ведомстве отметили, что при задержании мужчина оказывал сопротивление.

В пресс-службе также уточнили, что задержанный 43-летний мужчина из Ростовской области уже был ранее судим. Зачем именно мужчина напал с ножом на охранников, он объяснить не смог, так как находился в неадекватном состоянии.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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