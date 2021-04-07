Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Строительные леса обвалились в Большом Николоворобинском переулке в Москве. Информацию об этом прислал подписчик Телеграм-канала mosmapbot.

В МЧС Москвы информацию не подтвердили.

Видео: https://web.telegram.org/#/im?p=@mosmapbot

— Не было заявок. На место сотрудники МЧС не выезжали, — заявили в ведомстве.

Ранее в Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Об этом сообщает департамент транспорта со ссылкой на МЧС. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.

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