Строительные леса обвалились в Большом Николоворобинском переулке
Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий
Строительные леса обвалились в Большом Николоворобинском переулке в Москве. Информацию об этом прислал подписчик Телеграм-канала mosmapbot.
В МЧС Москвы информацию не подтвердили.
— Не было заявок. На место сотрудники МЧС не выезжали, — заявили в ведомстве.
Ранее в Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Об этом сообщает департамент транспорта со ссылкой на МЧС. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один человек. Момент происшествия попал на видео.
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