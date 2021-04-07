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Движение затруднено из-за столкновения трех машин на Ленинском проспекте в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение затруднено из-за столкновения трех машин на Ленинском проспекте в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, вл142 Карта всех событий

ДТП с участием трех машин произошло на юго-западе столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел в районе владения 142 на Ленинском проспекте. В результате ДТП движение в сторону области затруднено, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ведомство посоветовало водителям выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе.

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