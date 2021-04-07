Движение затруднено из-за столкновения трех машин на Ленинском проспекте в Москве
Россия, Москва, Ленинский проспект, вл142 Карта всех событий
ДТП с участием трех машин произошло на юго-западе столицы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в среду, 7 апреля.
Инцидент произошел в районе владения 142 на Ленинском проспекте. В результате ДТП движение в сторону области затруднено, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ведомство посоветовало водителям выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось о ДТП на Варшавском шоссе.
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