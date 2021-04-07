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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 196Дс1 Карта всех событий

Столкновение двух автомобилей произошло на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 7 апреля.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, 196. Столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Hyundai. Из-за ДТП перекрыта третья полоса дороги.

В данный момент водителей осматривают медики.

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Варшавское шоссеаварииДТП на юге Москвы
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