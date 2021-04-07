ДТП с участием двух автомобилей произошло на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 196Дс1 Карта всех событий

Столкновение двух автомобилей произошло на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 7 апреля.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, 196. Столкнулись автомобили марок Mitsubishi и Hyundai. Из-за ДТП перекрыта третья полоса дороги.

В данный момент водителей осматривают медики.

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