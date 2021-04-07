Музей А. Васнецова расскажет о мире театральных декораций

Фото: Анна Быкова

Музей-квартира Аполлинария Васнецова приглашает взрослых и детей 10 апреля на лекцию «Сказка истории на сцене. Мир театральных декораций Васнецова».

Работа над созданием театральных декораций стала одной из ярких сторон творчества художника. Она началась с оформления частной оперы и продолжилась постановками в Большом и Мариинском театрах. Живописный талант Васнецова и его интерес к русской истории украсили многие постановки как частной, так и императорской сцены.

О мире театральной декорации начала ХХ века, о том, как Аполлинарий Васнецов изменил подход к исторической сценографии и как «театральность» украсила его будущие живописные полотна, расскажет искусствовед Ирина Ртищева.

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