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Эксперт предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости машины
Фото: Moscow-Live

Эксперт предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости машины

Елена Фролова

Транспорт

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) нужно привязать к стоимости автомобиля. Так считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

По его мнению, расчет взимаемой платы на основании цены машины снизит число дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также покажет неотвратимость наказания.

— На мой взгляд, идея о том, что штраф должен составлять процентную долю от стоимости транспортного средства, очень неплохая. Возможно, это возымеет должный и нужный эффект, — пояснил Дмитрий Попов.

Он также добавил, что в процентном соотношении на дорогих транспортных средствах ездит меньшинство. Однако такая жесткая мера может образумить и других участников дорожного движения, особенно так называемых дорожно-транспортных фриков, считает эксперт.

Как пояснил Дмитрий Попов, судебные приставы должны изымать у нарушителей машины или имущество в пользу государству в тех случаях, когда блогеры или стритрейсеры ради забавы создают аварийно опасные ситуации, отмечает Nation News.

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