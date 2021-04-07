МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий 8 апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ночь на четверг, 8 апреля, в столице ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Отмечается, что с 01:00 до 17:00 в столице ожидается ветер c порывами до 13–18 метров в секунду, дождь и мокрый снег. На некоторых участках возможен гололед.

Жителям столицы посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров.

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