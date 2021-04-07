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Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Кирилл Николаев

Город

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, с 21:00 7 апреля по 21:00 8 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег. Днем 8 апреля местами возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Количество осадков составит до 8–15 миллиметров.

В связи с ухудшением погодных условий аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие сутки. Синоптики отметили, что в конце ночи и утром 8 апреля ожидается мокрый снег разной интенсивности. Высота снежного покрова составит до двух сантиметров. Снег пролежит до утра 9 апреля. Изменения погоды связаны с приходом холодного атмосферного фронта с запада.

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