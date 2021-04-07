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Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие сутки

Кирилл Николаев

Город

В ближайшие сутки в Москве прогнозируются обильные осадки. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, в конце ночи и утром 8 апреля ожидается мокрый снег разной интенсивности. Высота снежного покрова составит до двух сантиметров. Снег пролежит до утра 9 апреля. Изменения погоды связаны с приходом холодного атмосферного фронта с запада.

Ранее синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели.

Читайте также: Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Москве

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