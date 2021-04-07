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Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице в ближайшие дни ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в среду, 7 апреля.

— Атмосферное давление в столице в ближайшие двое суток будет испытывать колебания в 20 единиц и более. Особенно заметные скачки одновременно с резким ухудшением погоды ожидаются 8 апреля, когда через Москву и ее окрестности будет проходить циклон с юга, — уточняется в сообщении.

По данным синоптиков, на данный момент фон атмосферного давления в городе на шесть–восемь единиц ниже нормы. В среду, 7 апреля, падение давления ускорится. Оно опустится к утру четверга, 8 апреля, до 732 миллиметров ртутного столба.

Затем специалисты ожидают резкий рост атмосферного давления. Метеозависимым гражданам следует быть осторожнее и соблюдать режим труда и отдыха, добавили на портале.

Ранее синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели.

Читайте также: Москвичей предупредили о ливне и зарядах мокрого снега 8 апреля

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