Экономист раскрыл основные правила инвестирования

Фото: pixabay.com

Изменения в сбережениях и инвестициях граждан наблюдают эксперты во время пандемии. Все больше желающих хотят вложиться в ценные бумаги на фондовых рынках и заработать на этом. Как лучше сделать это в 2021 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

По его мнению, былую доходность больше не дают вложения в мелкий и средний бизнес из-за того, что произошел локдаун и размер выручки резко упал. Вместе с тем снизилась доходность от инвестиций в традиционные банковские продукты. Это связано с планомерным снижением ключевых ставок ЦБ и коммерческих банков в течение 2020 года.

— Таким образом вопрос выбора инструментов сбережений стал более острым и принципиальным. Значительно важно с самого начала определиться с целью, которую преследует вкладчик: сохранить или приумножить накопления, — пояснил Дмитрий Десятниченко.

Он также объяснил, что получить и то, и другое нельзя, так как это взаимоисключающие стратегии. Как подчеркнул экономист, если главной задачей является сохранение денег, то нужно выбирать максимально консервативные варианты с минимальными рисками, отмечает ФАН. Если же человек хочет заработать, то ему нужно определиться с максимальным уровнем риска, то есть суммой, которую он готов потерять. Далее он должен понять временной горизонт своих инвестиционных вложений. Ориентируясь на это, можно подобрать инструменты и фиксировать прибыль, считает Дмитрий Десятниченко.

По его словам, лучше всего вкладывать деньги в те активы, риски которых человеку понятны. Чем выше риск, тем больше должна быть моральная готовность к потерям.

Читайте также: Экономист назвал легкий способ получения пассивного дохода