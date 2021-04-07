Народный календарь. Что поможет исполнить заветное желание 8 апреля

Фото: Pexels

В этот четверг, 8 апреля, православные христиане чтят память Архангела Гавриила. В народном календаре этот день называли Гавриил Благовест. Именно этот святой оповестил Деву Марию о рождении Божественного Младенца и велел дать ему имя Иисус.

Люди верили, что в этот день следует загадывать желания. По верованиям, святой Гавриил спускается с небес, чтобы услышать их. Он поможет тем, чьи мысли будут самыми светлыми, а мечты заветными. В этот день под запретом было любое занятие рукоделием, поскольку святой мог сжечь дом и накликать сухоту рук.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что поможет исполнить заветное желание 8 апреля

Приметы погоды гласили, что если начала цвести черемуха, можно сажать картошку. Какая погода в этот день, таким и октябрь будет. Лето будет холодным, если утром были заморозки.

В этот день отмечаются День российской анимации и День сотрудников военных комиссариатов в России.

255 лет назад была запатентована первая пожарная лестница. 103 года назад российский исторический триколор заменен красным флагом.

В этот день родились дипломат, ставший прообразом героя лирико-драматической поэмы «Авось» поэта А. А. Вознесенского Николай Резанов. Художник Никас Сафронов, композитор Виктор Зинчук и российский футболист Игорь Акинфеев.

Именины отмечают Лариса, Алла, Анна, Степан, Авраам, Гавриил, Василий.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы