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Большинство россиян боится взлома банковской карты и интернет-мошенников
Фото: pexels.com/Anna Shvets

Большинство россиян боится взлома банковской карты и интернет-мошенников

Никита Абрамов

Общество

Половина жителей России испытывает беспокойство по поводу конфиденциальности персональных данных, больше всего они боятся взлома банковской карты. Об этом в среду, 7 апреля, стало известно из результатов фонда «Общественное мнение».

Согласно данным исследования, 50 процентов респондентов испытывают беспокойство в связи с конфиденциальностью своих данных в интернете, 26 процентов не переживают из-за этого, а два процента затруднились ответить.

В результатах опроса отмечается, что в случае нарушения конфиденциальности данных 23 процента опрошенные больше всего боятся взлома банковской карты, а также потери денежных средств, 14 процентов боятся интернет-мошенничества и обмана. Утечки личных данных боятся 10 процентов, оформления мошенниками на их имя кредитов или займов — семь процентов, а затруднились дать ответ 23 процента.

Телефонный опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян, говорится на сайте фонда «Общественное мнение».

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