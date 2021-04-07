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Диетолог рассказала, как не поправиться после фастфуда
Фото: pexels.com / ready made

Диетолог рассказала, как не поправиться после фастфуда

Елизавета Короткова

Здоровье

Сгладить ущерб от потребления фастфуда поможет ограничение количества соленой пищи, жирного мяса и молочных продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Она также рекомендует хотя бы на день исключить из рациона сахар, ведь довольно часто фастфуд запивают сладкими газированными напитками.

По словам специалиста, потребление фастфуда с частотой раз в неделю не способно нарушить режим питания и подорвать здоровье человека. Однако важно не переедать и соблюдать рекомендации диетологов, приведенные выше.

Фастфуд вреден даже для людей с хорошим метаболизмом. Негативные последствия от его потребления не ограничиваются риском увеличения веса.

— Это продукты, практически лишенные минералов, питательных веществ и пищевых волокон. При злоупотреблении ими у человека развивается дефицит витаминов и минералов. Также для приготовления фастфуда используют высокие температуры при обжаривании продуктов в масле. При регулярном употреблении канцерогенов появляется риск развития онкологических заболеваний, — предупредила диетолог.

Диетолог также предположила, что маркировка продуктов с фастфудом могла бы помочь людям придерживаться правильного питания. При этом, отметила она, те, кто не готов изменить свой рацион, вряд ли будут обращать внимание на этикетки.

— Главное, чтобы на упаковках не было «страшных картинок». Можно было бы сообщать о том, что такая еда содержит много соли и жиров. В этом есть смысл, но люди, не заинтересованные в улучшении своего питания, все равно вряд ли его поменяют, — прокомментировала Круглова.

С другой стороны, популярность постепенно набирает так называемый «правильный» фастфуд. По мнению диетолога, и такая продукция начинает пользоваться спросом. Причиной тому служит мода на правильное питание, дополненная быстрым ритмом жизни, считает специалист.

Диетолог напомнила, что фастфуд не вызывает привыкания, а лишь формирует пищевые привычки. Это значит, что от него не так сложно отучиться, как думают многие, добавила она.

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