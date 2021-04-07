Диетолог рассказала, чем полезны полуфабрикаты

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Россиянам необязательно полностью исключать из рациона полуфабрикаты, чтобы соблюдать режим здорового питания. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

Эксперт рекомендует правильно выбирать такие продукты, обращать внимание на их состав. Она добавила, что при нынешнем напряженном образе жизни не у всех есть время на приготовление блюд. Этот процесс значительно упрощают полуфабрикаты. Черняева отметила, что в современном обществе уже закрепился тренд на более экологичную продукцию.

— Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции, — цитирует медика радио Sputnik.

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