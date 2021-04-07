Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Промышленные альпинисты очистили монумент «Покорителям космоса» после зимы. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Монумент «Покорителям космоса» установили у главного входа на территорию ВДНХ в ноябре 1964 года. За созданием и монтажом памятника следил конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Высота памятника составляет 107 метров. Он является вторым по высоте монументом в столице, выше только обелиск Победы на Поклонной горе.

С 1981 года в основании монумента находится Музей космонавтики, где можно познакомиться с историей покорения космоса.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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