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Промышленные альпинисты очистили монумент «Покорителям космоса» после зимы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Промышленные альпинисты очистили монумент «Покорителям космоса» после зимы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

Промышленные альпинисты очистили монумент «Покорителям космоса» после зимы. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Монумент «Покорителям космоса» установили у главного входа на территорию ВДНХ в ноябре 1964 года. За созданием и монтажом памятника следил конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Высота памятника составляет 107 метров. Он является вторым по высоте монументом в столице, выше только обелиск Победы на Поклонной горе.

С 1981 года в основании монумента находится Музей космонавтики, где можно познакомиться с историей покорения космоса.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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