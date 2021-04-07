Сергей Собянин рассказал о подготовке ВДНХ к лету

Фото: vk / Сергей Собянин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Сотрудники коммунальных служб столицы готовят Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) к лету. Об этом в среду, 7 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты уже помыли фонтан «Золотой колос». В ближайшее время они приступят к промывке фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Собянин отметил, что в настоящее время на объектах ведется ремонт насосного оборудования и подсветки. Рабочие заменяют фильтры и проверяют все коммуникации.

— В фонтане «Дружба народов» 784 струи, его подсвечивают 350 разноцветных фонарей, а площадь бассейна — почти 4 тысячи квадратов. Здорово, что мы восстановили эти шедевры после долгих лет забвения, — написал мэр Москвы.

Фото: vk / Сергей Собянин

Ранее сообщалось, что коммунальные службы отмыли внешние стекла 50 пешеходных переходов на МКАД.

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