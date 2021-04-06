Коммунальные службы отмыли внешние стекла 50 пешеходных переходов на МКАД
Коммунальщики отмыли 50 надземных остекленных переходов через МКАД. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства во вторник, 6 апреля.
— Уже завершили промывку с внешней стороны 50 остекленных надземных пешеходных переходов на МКАД. Работы внутри переходов продолжаются, — приводит слова пресс-службы РИАМО.
Ранее сообщалось о том, что ремонт Большого Каменного моста закончат досрочно.
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