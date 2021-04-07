Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантическом океане

Фото: twitter.com/spacex

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане. Об этом стало известно в среду, 7 апреля, из прямой трансляции, которую проводит компания SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома, который находится на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна вывести на орбиту очередную группу, состоящую из 60 спутников Starlink. Первая ступень ракеты-носителя отделись спустя 2,5 минуты после старта, после чего через девять минут вертикально опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, которая находилась в 630 километрах от места старта.

Вторая ступень ракеты-носителя должны вывести спутники на орбиту.

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