Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Космический корабль Илона Маска потерпел крушение
Илон Маск

Космический корабль Илона Маска потерпел крушение

Никита Абрамов

Наука

Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского инженера и предпринимателя Илона Маска разбился в ходе испытаний. Об этом стало известно из соответствующей прямой трансляции в Twitter-аккаунте компании.

Известно, что в данном полете испытывали 11-й прототип космического корабля (SN11). Однако при требуемых маневрах он вращался вокруг своей оси интенсивнее, чем во время испытаний, которые проводились на предыдущих изделиях.

По словам Маска, возможной причиной аварии послужили проблемы со вторым двигателем Raptor.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о взрыве прототипа космического корабля Starship через несколько минут после посадки.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, Луну и Марс.

Читайте также: Маск прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship после посадки

взрывИлон МаскSpaceX
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в