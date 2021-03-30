Космический корабль Илона Маска потерпел крушение

Илон Маск

Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX американского инженера и предпринимателя Илона Маска разбился в ходе испытаний. Об этом стало известно из соответствующей прямой трансляции в Twitter-аккаунте компании.

Известно, что в данном полете испытывали 11-й прототип космического корабля (SN11). Однако при требуемых маневрах он вращался вокруг своей оси интенсивнее, чем во время испытаний, которые проводились на предыдущих изделиях.

По словам Маска, возможной причиной аварии послужили проблемы со вторым двигателем Raptor.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о взрыве прототипа космического корабля Starship через несколько минут после посадки.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, Луну и Марс.

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