Прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после посадки

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Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship, который был запущен с площадки в округе Камерон в Техасе, взорвался через несколько минут после посадки. Эфир запуска ввелся в среду, 3 марта, в эфире на Youtube-канале.

Перед этим прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту 10 километров, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и совершил посадку.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из полностью многоразовых ракет-носителей Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, Луну и Марс.

Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее запуски проходили 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, но испытания все равно были признаны успешными, потому что главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе.

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