Маск прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship после посадки

Илон Маск опубликовал пост в соцсети / Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10 почти сразу же после его посадки. Он разместил пост в четверг, 4 марта, в соцсети Twitter.

— Starship SN10 приземлился целым и невредимым! — написал предприниматель.

Также в ответ на один из комментариев он отметил, что команда специалистов его компании делает большую работу. Маск выразил надежду на то, что в ближайшем будущем настоящим мерилом успеха станут ставшие обыденными полеты кораблей Starship на Марс.

Starship SN10 landed in one piece! https://t.co/lO4AF47MaN — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

Накануне прототип космического корабля Starship SN10 по неизвестным причинам взорвался через несколько минут после посадки на полигоне в Техасе.

Предыдущие два запуска Starship в декабре и феврале тоже закончились взрывами при посадке.

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