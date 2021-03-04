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Маск прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship после посадки
Илон Маск опубликовал пост в соцсети / Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Маск прокомментировал взрыв прототипа корабля Starship после посадки

Юлия Курганова

В мире

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10 почти сразу же после его посадки. Он разместил пост в четверг, 4 марта, в соцсети Twitter.

— Starship SN10 приземлился целым и невредимым! — написал предприниматель.

Также в ответ на один из комментариев он отметил, что команда специалистов его компании делает большую работу. Маск выразил надежду на то, что в ближайшем будущем настоящим мерилом успеха станут ставшие обыденными полеты кораблей Starship на Марс.

Накануне прототип космического корабля Starship SN10 по неизвестным причинам взорвался через несколько минут после посадки на полигоне в Техасе.

Предыдущие два запуска Starship в декабре и феврале тоже закончились взрывами при посадке.

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