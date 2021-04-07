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Зуд в бровях и тошнота: какие народные приметы указывают на рождение двойняшек
Фото: Pexels

Зуд в бровях и тошнота: какие народные приметы указывают на рождение двойняшек

Никита Абрамов

Общество

Через века прошли многие народные мудрости, не раз помогавшие людям в быту и при болезнях. Однако в народе также сохранились несколько примет, благодаря которым можно понять, что беременную женщину ожидает появление близнецов или двойняшек.

Считается, что если в материнском роду уже были двойняшки, то вероятность того, что они появятся вновь, возрастает. Также есть примета, если женщина пересекла 30-летний рубеж и у нее уже есть дети, то вероятность рождения близнецов и двойняшек повышается. Кроме того, довольно популярным в народе, но неочевидным признаком является тошнота с первого дня беременности.

Многие утверждают, что если женщина употребляет что-то сдвоенное в пищу, то у нее обязательно родится двойня. Продукты могут быть любыми: яйцо с двумя желтками, орехи, ягоды.

Кроме того, одной из самых странных примет того, что женщина родит сразу двух малышей, являются зудящие брови, пишет 5-tv.ru.

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